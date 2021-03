La iniciativa está en marcha desde 2019, y pretende establecer un mecanismo similar al de datacrédito, destinado a padres o madres que incumplan con las cuotas alimentarias.

De acuerdo con lo indicado, el Redam es un sistema donde serán reportados quienes incumplan más de tres cuotas alimentarias, no necesariamente consecutivas.

Entre las sanciones no penales están: inhabilidad para contratar con el Estado, no podrán recibir subsidios ni tomar posesión de cargos públicos o de elección popular, no podrán salir del país, les será imposible comprar o vender bienes sujetos a registro.

La norma contempla que si la persona reportada saca algún crédito en una entidad financiera, se le descontará las cuotas alimentarias que deba, sin importar que el beneficiario cumpla la mayoría de edad. Por último, se plantea que el reclamo puede ser retroactivo.

“Solo resta que el Presidente de la República sancione la Ley para que, a partir de ese momento, los padres y madres irresponsables que incumplan con la manutención de sus hijos y adultos mayores que dependa de su cuidado, lo piensen dos veces antes de incumplir reiteradamente con las cuotas alimentarias”, indicó la senadora Maritza Martínez, quien lideró la norma en el Congreso de la República.

El ciudadano que sea reportado en el Redam permanecerá inscrito como deudor durante un periodo mínimo de seis meses.

“Solo podrá salir del sistema cuando pague la cuota alimentaria en su totalidad, en ese momento la entidad responsable del tratamiento de datos procederá a hacer el retiro de la persona”, precisó la senadora Martínez tras destacar que la norma pondrá fin a los sufrimientos de muchos niños y jóvenes colombianos que deben mendigar su manutención.