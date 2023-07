“El fenómeno de ‘El Niño’ ya llegó, es evidente la ola de calor que tenemos y las consecuencias; ya muestran un incremento de casos de dengue, aunque el departamento del Valle no ha entrado a brote. Existen alertas en los municipios donde el zancudo vive de forma permanente, sobre todo en la parte plana en la ribera del río Cauca”, precisó la secretaria Departamental de Salud, María Cristina Lesmes.

Ante esta situación, la funcionaria seccional insistió en el mensaje de hacer un buen manejo doméstico del zancudo Aedes aegypti evitando las aguas estancadas, revisando que el jardín y exteriores no tengan desechos ni papeles metálicos donde se acumule agua que facilite la proliferación del mosquito.

“Tenemos que hacer el manejo del zancudo que suena en el oído que se llama el Culex, el zancudo de las patas rayadas que es Aedes aegypti, transmisor del dengue. Si va a recoger agua acuérdese de taparla, si le gustan los floreros cámbielos cada tercer día; no tenga matas en agua, siémbrelas en la tierra y evite poner vasijas debajo de las materas donde se recoge el agua que le gusta a la zancuda”, explicó la funcionaria.

Recalcó que se deben evitar en las viviendas elementos que acumulan agua porque, aunque no llueve, todas las mañanas hay rocío y caen gotas de agua y la zancuda solo necesita un centímetro para poner los huevos. “A las mujeres embarazadas, recomiendo usar blusas manga larga, pantalón y que la piel no quede expuesta. Así como utilizar colores claros, y repelente en spray que se debe aplicar sobre la ropa para que dure más tiempo y no pique el zancudo” indicó Lesmes.

“Desde la Secretaría de Salud y la Uesvalle se realizan intervenciones permanentes en la búsqueda de criaderos de zancudos. Se fumigará con Malathion que mata a los zancudos que están volando en el instante”, puntualizó la funcionaria.