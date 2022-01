Con el propósito de ampliar la cobertura en atención integral a la población migrante en el país y mejorar sus condiciones de vida, Migración Colombia y el Departamento Nacional de Planeación (DNP), realizan jornadas de entrega del Permiso de Protección Temporal (PPT) en los diferentes municipios del país.

La jornada en Tuluá

Para cumplir con esta tarea en la Villa de Céspedes, funcionarios de la entidad nacional atendieron a la población extranjera radicada en este territorio.

De acuerdo con la información entregada a EL TABLOIDE, durante la actividad se entregaron 250 carnés el miércoles y 36 el jueves, quedando una cantidad mayor por entregar.

“Ese es un tema del manejo discrecional de Migración Colombia y por ende son ellos los que agendan las visitas y las anuncian con uno o dos días de antelación”, se indicó desde la Secretaría de Gobierno, Seguridad y Convivencia de Tuluá.

Requisitos

Para acceder al documento, el benefi-ciario deberá haber-se registrado en el Registro Único de Migrantes, no tener ningún tipo de antecedente judicial, no tener ninguna medida de expulsión vigente y no estar siendo investigado por algún delito cometido en Colombia.

Los beneficios

El Permiso por Protección Temporal (PPT) es un mecanismo de regularización migra-toria y documento de identificación, que autoriza a los migrantes venezolanos a permanecer en Colombia en condiciones de regularidad migratoria especial por un término de vigencia (10) años.

El documento permite trabajar o emprender de forma regular en Colombia y el tiempo que tenga este documento aplica para solicitar la visa de residente en Colombia.

¿Qué vigencia

tiene PPT?

Lo que dure el estatuto que, como ya lo definió el gobierno, tendrá una duración de diez años, salvo que a futuro se cambie esta decisión.

Cómo solicitarlo

Debe registrarse en la plataforma RUMV (registro único de migrantes venezolanos, y, presentar la prueba biométrica en Cali en la oficina de Migración. De manera posterior reclamar el documento.