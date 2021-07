Según Fernando Bernal, director ejecutivo de la Cruz Roja Valle, el homocentro está alcanzando solo las 30 unidades de sangre cuando se necesita diariamente por lo menos 150. Esta situación motivó a que el hospital Departamental Tomás Uribe Uribe adelantara el pasado jueves una jornada de captación del líquido de vida a favor de un paciente proveniente de Andalucía, pero a la vez alimentar el banco de sangre del centro hospitalario. Desde la casa de salud se dio un parte positivo de la jornada y se hizo la invitación a los ciudadanos para que sigan con el compromiso de donar con el propósito de salvar vidas. Es bueno precisar que las personas que han tenido covid-19 no están impedidas para donar sangre, pues el virus no está en la sangre, está en el sistema respiratorio. Los únicos inconvenientes para la donación son la malaria, la hepatitis, el VIH Sida y las enfermedades que están directamente relacionadas con la sangre, los tatuajes si se han hecho en el último año, después de un año no tiene inconveniente, por tanto casi todas las personas están aptas para donar sangre.