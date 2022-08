“En el departamento no se reportan casos del virus” y no hay transmisión comunitaria, es decir que no va a aparecer un caso en el Valle sin relación epidemiológica con Europa, con Estados Unidos o con los casos determinados en otros lugares del mundo, o Bogotá o Medellín”, informó la secretaria de Salud del departamento, María Cristina Lesmes.

“El Virus del Mono es una enfermedad que tiene un periodo de incubación que va entre los 5 y 15 días, explicó la funcionaria al señalar que una persona se puede infectar 15 días atrás de haber tenido el contacto con la otra persona y aparecen los síntomas tres días después del contacto.

La enfermedad empieza con fiebre alta, dolor de cabeza, muchísimo malestar general, dolor en el cuerpo, dolor en la espalda y unos ganglios linfáticos inflamados.

Los viajeros provenientes de Estados Unidos o Europa que presenten síntomas deben reportar inmediatamente a su EPS para que sean sometidos a los chequeos médicos respectivos.