De manera paulatina, el gobierno nacional, a través del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ha venido avanzando en el desmonte de los programas de internado que funcionaban en diferentes municipios del país y que servían para atender a los menores y jóvenes infractores de la Norma.



En el centro del Valle uno de esos sitios es la Casa del Menor Mundo Nuevo que, desde hace más de 30 años, presta sus servicios en la región y que por estos días se encuentra deshabitada.



De acuerdo con la información conocida por EL TABLOIDE, la situación se deriva en buena medida en la decisión del ICBF de unificar la atención de toda la población infractora en un mismo espacio sin rango de edades y sin importar la condición sexual, cambio que hace más compleja la atención.

No es la única



Según se pudo establecer, no solamente es Mundo Nuevo la que por esos días no tendrá habilitado el servicio de internado, pues sucede lo mismo con el Centro de Atención San José, uno de los más tradicionales en Santiago de Cali que para la vigencia 2025 no prestará ese servicio.



Atención en su entorno



Hay que indicar que dentro de las políticas trazadas por la entidad encargada de velar por el bienestar de la infancia y la adolescencia colombiana, está que los jóvenes que se vean inmersos en conflictos de índole legal se puedan recuperar en sus entornos familiares y contando con el acompañamiento de la entidad y su equipo interdisciplinario.

No se acaba



EL TABLOIDE pudo establecer que pese a no contar con el internado, Mundo Nuevo continuará con sus puertas abiertas en pro de seguir prestando el servicio a los centrovallecaucanos, pues es una de las instituciones mejor calificadas por el desarrollo de las tareas y programas que se le asignan.

«Es un momento complejo que estamos afrontando pero tenemos la certeza que la experiencia acumulada a lo largo de los años nos permitirá seguir trabajando por los niños, niñas y adolescentes, pues eso es lo que sentimos y sabemos hacer «, dijo Nhora Elena Henao, directora de la entidad.