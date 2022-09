Tal como lo demuestra la gráfica, el sector se convirtió en una pista para la práctica de deportes estremos, pues el desafío de los ciclistas y motociclistas es no caerse al cruzar por el sector. Otra tarea que tiene pendiente la Administración Municipal en su propósito de equiparar el municipio, pomiendo sus ojos en estos sectores no tan populares, pero en los que también tributan al fisco local. No caería mal hacer un inventario de los huecos existentes para establecer un cronograma de trabajo que mejore el panorama, pues ya se avecina la temporada de fin de año donde aumentan los visitantes.