Pese a la queja de algunos motociclistas, el Valle del Cauca registró un crecimiento de 232,6 % en la expedición del Soat

La medida entró en vigencia el pasado 19 de diciembre, pero no obstante los conductores en gran parte del país han tenido dificultades para adquirirlos, pues las entidades encargadas de expedirlos, argumentan que se deben ajustar las plataformas y por ende las tablas de liquidación.

¿Quiénes se benefician de la reducción?

Los automóviles descritos en el decreto 2497 de 2022, que pueden acceder a una tarifa diferencial aproximada del 50% en el valor vigente al 14 de diciembre de 2022 del SOAT, son: Ciclomotos, motos de menos de 100 cc, motos de 100 cc y hasta 200 cc, motocarros, tricimotos

cuadriciclos, motocarros 5 pasajeros, autos de negocios (camperos y camionetas que prestan servicio público de 5 ocupantes), taxis, microbuses urbanos, servicio público urbano, buses y busetas, vehículos de servicio público intermunicipal

Asimismo, la Superintendencia Financiera de Colombia, SFC, expidió la Circular Externa 028 de 2022, en la cual determina las tarifas máximas del SOAT a las que pueden acceder los usuarios dependiendo de las características del vehículo.

DATO: Se espera que en los pró-ximos días se regule la venta de este documento para los conductores.

“El rango diferencial definido en la norma corresponde al valor final del seguro obligatorio SOAT para las siguientes categorías de vehículos, por lo que el precio a pagar al momento de comprarlo equivaldrá aproximadamente al 50% del costo vigente al 14 de diciembre de 2022”, explica la circular emitida por la entidad.

De otro lado, a través de un comunicado Fasecolda compartió las aseguradoras donde los usuarios podrán adquirir con mayor seguridad el Soat, a través de los canales directos o digitales dispuestos por cada compañía: Aseguradora Solidaria de Colombia Entidad Cooperativa,Axa Colpatria Seguros S.A., Seguros Mundial, La Equidad Seguros Generales Organismo Cooperativo, La Previsora S.A. Compañía de Seguros,Liberty Seguros S.A., Mapfre Seguros Generales de Colombia S.A.,Seguros Bolívar S.A., Seguros del Estado S.A., Seguros Generales Suramericana S.A.

No fue inmediato

“La verdad conseguir el Soat ha sido muy complicado porque no tengo 3 horas de mi tiempo para irme a parar a una oficina a que me atiendan, a que me den una ficha. He tratado por los sitios web, pero es imposible porque las páginas se caen cuando uno va a pagar, además, me exigen que debo tener tarjeta de crédito y otras cosas más”, expresó uno de los usuarios.

Pese a las quejas y según Fasecolda el Valle del Cauca es el cuarto territorio del país que más ventas tuvo del Soat. A nivel nacional se reportó un incremento del 171,1%, lo que quiere decir que se vendieron 77.970 pólizas en el primer día de vigencia de la norma.