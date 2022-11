En Tuluá el mayor riesgo es la vía que lo comunica con San Rafael y Barragán

“Gestión del Riesgo nos dejó solos a los departamentos de Colombia asumiendo la ola invernal. A mí me da miedo abrir los chats de los alcaldes porque no hay día que no me digan que tienen una vía cerrada y eso afecta la productividad de cada una de las regiones”, dijo la mandataria. “El Valle es una de las despensas agrícolas de Colombia, pero, así como vamos y, según lo que escuchamos, respecto al alza de precios en los alimentos esta va a ser muy alta porque serán muchas las cosechas que se van a perder, así que Gestión del Riesgo tiene que ayudarnos en esta situación”, enfatizó la mandataria.

“Estamos trabajando con maquinaria, pero es insuficiente ante la magnitud de avalancha.

Por su parte el senador Roy Barreras, presidente del Congreso, manifestó que los gobernadores y no solamente en esta región se quejan de que no ven ninguna acción de la Unidad de Gestión del Riesgo frente a los desastres de la ola invernal y están solos con sus recursos porque no arranca la gestión.

“Vale la pena que la Cámara se ocupe un poco de preguntar e invitar al director de la Unidad del Riesgo para que arranque su tarea porque el invierno no da tregua”, puntualizó.