Del 6 al 9 de enero próximo visite el corregimiento La Marina (Tuluá), más conocido como La niña consentida del Valle y disfrute en familia de actividades para personas de todas las edades, concursos tradicionales, gastronomía, presentaciones artísticas y mucho más. Conozca toda la programación.

PROGRAMACIÓN

Sábado 7 de enero

7:00 am Exposición del chorizo más grande del mundo (Parque Tres Piedras)

8:00 am Rumboterapia (Parque principal)

10:00 am INICIO MUESTRA EMPRESARIAL (Parque de Los Samanes)

2:00 pm Gran Yinkana (Parque principal)

3:00 pm Concurso de Música Popular (Parque de Los Samanes)

8:00 pm Eventos en tarima (El Chico Jaramillo)

Domingo 8 de enero

10:00 am Final femenina fútbol ocho categoría libre (Lugar: cancha de fútbol)

11:00 am Celebración del Día del Campesino. (Lugar:

parque principal)

2:00 pm desfile cultural. (inicio en parque principal)

3:00 pm Final concurso de música popular (parque

de Los Samanes)

4:00 pm Concurso del tomador de cerveza. (Lugar: Esquina del Recuerdo)

8:00 pm Eventos en tarima (Johan quintero, artista de música urbana y Robinson Silva (Julio Jaramillo de Yo me llamo)

Lunes 9 de enero

7:00 am Válida mtb. (lugar parque Tres Piedras)

3:00 pm Concurso de willys empujados. (Lugar cancha de fútbol)

4:00 pm Concursos familiares y carrera de borrachos. (Lugar Esquina del Recuerdo)

6:00 pm Concurso del más glotón. (Parque principal)

8:00 pm Eventos en tarima. (Luis Alfonso, Luis Alberto Posada.