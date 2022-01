Una situación muy particular se está registrando en el tema del cobro y pago de impuestos en el municipio de Tuluá con algunos contribuyentes, que, con sorpresa, han visto que el monto a pagar excede lo que realmente debería ser liquidado, pues a algunos les están apareciendo cobros de alumbrado público, aseo, rubros que no deberían ser tenidos en cuenta para temas de predial.

En otros se ha presentado el cobro en algunos lotes, de servicios con los que aún no cuentan.

EL TABLOIDE conoció que una ciudadana que por su premura de pagar y obtener los descuentos, no se fijó que la factura que le llegó a su residencia no era la que le correspondía a su predio.

“Casi le pago el recibo a otro contribuyente”, afirmó la denunciante.

¿Qué pasó?

Eliana Andrea Bedoya, secretaria de Hacienda de la Villa de Céspedes, explicó que se trató de un error de parametrización internamente del sistema, pues la administración en este momento cuenta con un programa nuevo que se está ajustando.

“Como el área construida era mayor que el área del terreno, el sistema creyó automáticamente que se trataba de un lote y liquidó el alumbrado público y el aseo”, indicó Bedoya tras agregar que ese impase en este momento está corregido.

Las soluciones

“A las personas que se llevaron las facturas se las estamos volviendo a expedir y a los que alcanzaron a pagar deben solicitar la devolución correspondiente a aseo y alumbrado público”, precisó.

Sin embargo, quienes ya cancelaron, según la Secretaria de Hacienda, deben llevar una certificación o el soporte respectivo para hacerle la devolución.

“Durante el mes de enero se están expidiendo alrededor de 65 mil facturas aproximadamente, e igualmente se están entregando de distintas formas, presencialmente en la Plaza Cívica y en la misma Oficina de Rentas, también por whatsapp y a través de medios virtuales”, puntualizó la funcionaria.

Parte de tranquilidad

Consultado sobre el particular, el alcalde John Jairo Gómez Aguirre lamentó la confusión y reiteró que fue un error del programa y que una vez se detectó la falla se pudo corregir.

“Mi mensaje a la gente ha sido siempre contundente de combatir la corrupción y a eso ha respondido la ciudadanía que está pagando de manera oportuna los impuestos, pues saben que las obras están llegando a donde se necesitan”, dijo Gómez Aguirre y añadió que los canales de información y divulgación son públicos para recibir o plantear alguna queja.