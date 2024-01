Cualquier lunar, llaga, protuberancia, imperfección, marca o cambio inusual en el aspecto o la sensación de un área de la piel podría ser una señal de melanoma u otro tipo de cáncer de piel o una advertencia de que puede producirse.

Por esta razón, la prevención y la detección temprana son esenciales para impactar positivamente en los desenlaces en salud, así como en aspectos sociales y económicos. En el marco del aseguramiento social, en Colombia, en febrero de 2023, había un total de 7.401 personas con diagnóstico de me-lanoma.

Origen del cáncer

Según explica el médico Jairo Victoria Chaparro “los cánceres de la piel se dividen en dos tipos generales: no melanoma y melanoma. El cáncer de la piel no melanoma es el tipo más común de cáncer de la piel. Se le llama no melanoma porque este grupo de tumores cancerosos comprende todos los tipos de cáncer de la piel, excepto uno: el melanoma maligno. El cáncer que se origina a partir de los melanocitos, las células de la piel que producen los pigmentos, se llama melanoma”. “Existen muchos tipos de cáncer de la piel no melanoma, pero hay dos que son los más comunes: el carcinoma de células basales y el carcinoma de células escamosas. Carcinoma de células basales: el carcinoma de células basales o carcinoma basocelular se origina en la capa inferior de la epidermis, llamada capa de células basales”, resalta Victoria Chaparro.

Las cifras

De acuerdo con el profesional, alrededor del 70% al 80% de todos los tumores cancerosos de la piel en los hombres y del 80% al 90% en las mujeres son carcinomas de células basales.

“Por lo general, surgen en las zonas expuestas al sol, especialmente la cabeza y el cuello. El carcinoma de células basales solía detectarse casi exclusivamente entre las personas de edad mediana o avanzada.

“En la actualidad se está viendo también en personas más jóvenes, probablemente porque éstas pasan más tiempo expuestas al sol o se someten a tratamiento cutáneo en cámaras de bronceamiento que son muy nocivas para la salud. Después del tratamiento, el carcinoma de células basales puede surgir en otras zonas de la piel”, explica el galeno.

Zonas de aparición

Comúnmente aparece en las áreas del cuerpo expuestas al sol, tales como la cara, las orejas, el cuello, los labios y el dorso de las manos. También puede surgir en cicatrices o úlceras de la piel en otras partes del cuerpo. Algunas veces comienzan en las queratosis actínicas. Con menor frecuencia, se forman en la piel del área genital. El carcinoma de células escamosas suele ser más agresivo que el cáncer de células basales.

Hoy, jornada en el Tomás

La Primera Jornada del Lunar, el Sol y el Cáncer de Piel se realizará este sábado 27 de Enero en el Hospital Departamental Tomas Uribe Uribe con 300 personas inscritas para someterse a la evaluación.

*Textos William Loayza Amador