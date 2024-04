En rueda de prensa convocada el pasado martes, el presidente de Sindes, organización sindical que reune a los trabajadores de la salud en el Valle del Cauca, anunció que el martes 9 de abril se cerrarán por algunas horas las puertas del Hospital Tomás Uribe Uribe en lo concerniente al área de consulta externa y especialistas.

Rodolfo Borja Nieto, en sus declaraciones a los medios locales, aseguró que la situación financiera de la casa de salud que hoy atiende a usuarios de por lo menos 25 municipios, es cada vez más compleja y por esa razón se sumarán al paro nacional convocado por las centrales obreras y otras vertientes de opinión para el martes 9 de abril.

“Lo que queremos hacer con nuestra sumatoria a la protesta, es llamar la atención de los ciudadanos de Tuluá y su área de influencia para que no nos dejen solos, pues si cierran las puertas se van afectar todos” indicó Borja Nieto a EL TABLOIDE.

Agregó que hoy las EPS le deben al Tomás Uribe Uribe más de 100 mil millones de pesos y los quieren pagar a cuenta gotas.

“Si las empresas prestadoras de salud pagaran lo que nos deben, podríamos pagar a nuestros proveedores y nos quedaría la plata para construir el nuevo hospital que Tuluá y la región necesitan”, añadió el dirigente sindical.

Llamado al gobierno

Para Borja Nieto, es fundamental que el Ministro y el Superintendente de Salud, vegan a Tuluá y vean el esfuerzo que se hace por mantener el hospital abierto y con casi todas las especialidades.

“Siempre llegan hasta Cali, pero es bueno que visiten los territorios y perciban la realidad que afrontamos en la provincia y valoren lo que hacemos para no cerrar las puertas” señaló.

Así mismo, el presidente de Sindes se mostró contrario a lo anunciado por la secretaria de Salud María Cristina Lesmes, quien en días pasados indicó que era casi inminente que el Tomás Uribe Uribe se acogiera a la Ley 550.

“No compartimos esa postura de la médica Lesmes, pues la culpa no es del hospital sino de las EPS que no pagan. Yo le aseguro que si cumplieran no tendríamos afugias y podríamos prestar un servicio de mayor calidad” puntualizó.

Recordó que, según cifras reveladas por la Secretaría de Salud, en febrero se radicaron cuentas que ascienden a $67.646 millones y se esperaba un giro por más de $36.355 millones, pero solo se recibieron $11.991 millones, por lo que es necesario acoger la propuesta de la gobernadora, Dilian Francisca Toro, de pedirle a la Superintendencia Nacional de Salud que a su vez solicite a las EPS realicen el pago anticipado del 70% a los hospitales públicos y privados por los servicios que les prestan.