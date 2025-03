¿Qué es lo mejor del barrio y qué le

cambiaría?



Lo mejor del barrio La Esperanza es su gente porque es trabajadora, echada para adelante y ante todo muy solidaria. Cuando la junta comunal desarrolla alguna actividad la respuesta no se hace esperar y siempre sacamos adelante los diferentes proyectos y tareas que nos proponemos.

La Esperanza es un barrio confortable de gente muy unida y con una buena infraestructura de servicios públicos, exceptuando las dificultades que tenemos con el alumbrado en algunos sectores.

Es un buen vividero y el que llega a vivir se amaña y no quiere irse de esta comunidad que hoy tiene una ubicación estratégica, pues es vía de acceso a la ciudad, con seguridad, que es buena, aunque eso no quiere decir que no se presenten dificultades.