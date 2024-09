Con 17 instituciones universitarias que han puesto a disposición de estos vallecaucanos 57 programas en educación técnica, tecnológica y profesional, la Gobernación del Valle del Cauca consolida el Campus Digital Educativo, DigiCampus, que, a través de un modelo educativo híbrido basado en tecnología, es pionero en el país.

El Digicampus es una apuesta por la transformación de la educación garantizando el acceso para todos, una estrategia que busca cerrar brechas de capital humano e impulsar la competitividad para el desarrollo del departamento.

“La idea es aumentar los cupos universitarios, pero no es fácil por la capacidad de las instalaciones. Por eso, decidimos crear la educación híbrida; estamos transformando la educación del Valle del Cauca y generando un modelo para Colombia porque esta no es una educación a distancia, es una educación interactiva e híbrida que representa un salto hacia el futuro en innovación educativa y desarrollo inclusivo. El acceso a la educación superior no debe ser un lujo limitado a las áreas urbanas, sino que también debe de estar presente en las áreas rurales para cerrar esa brecha que es tan grande entre el sector urbano y rural”, dice la gobernadora Dilian Francisca Toro al exponer la iniciativa que llega a cada rincón del departamento con enseñanza presencial y virtual, o híbrida, con un fuerte énfasis en la interacción social y el aprendizaje experiencial.

Para cumplir este sueño de miles de vallecaucanos se dispone de alrededor de 300 ‘Aulas Steam’ habilitadas en los municipios del departamento para “que quienes estén en las zonas urbanas y rurales puedan recibir sus clases conectados en el sitio, de esta forma ellos podrán interactuar y aprender en el mismo lugar”, agrega la mandataria.

Los beneficiarios del DigiCampus cuentan además con becas que oscilan entre el 25% y hasta el 100% del valor de la matrícula.

Luis H. Pérez, director del DigiCampus, al destacar la innovadora iniciativa, asegura que esta también es la ratificación “del trabajo colaborativo que hemos venido haciendo las universidades públicas y privadas para que este proyecto de gran trascendencia, no sólo para la región, sino para el país, pueda tener mucho éxito. No me cabe la menor duda que la participación de todos los rectores de las universidades del Valle será definitiva para que este proyecto de la Gobernación del Valle produzca los resultados en función de la transformación de región”.

El beneficio llega principalmente a personas que están en rango de pobreza extrema, moderada y vulnerable, según el Sisbén. “Ya contamos con una serie de estudiantes que fueron postulados por la Gobernación y seguimos avanzando en el ejercicio de la formalización y matrícula de estos estudiantes”, explicó Zoraida Palacio Martínez, vicerrectora Académica de la Universidad ‘Antonio José Camacho’.

¡DigiCampus, un verdadero paraíso de la educación, innovación y las oportunidades para todos los vallecaucanos!

Sueños que se cumplen

“Es un sueño hecho realidad”, así define la palmirana de 17 años, María José Gutiérrez, su experiencia con DigiCampus, que le permitió ingresar becada a clases de Publicidad de Medios Digitales en la Universidad Autónoma de Occidente.

Ella hace parte de los 2.500 beneficiarios de esta estrategia que le apuesta a la continuidad educativa de los vallecaucanos.

“La verdad no lo creía posible, pero sí lo es. Me siento muy agradecida de que nos estén dando la oportunidad de poder formarnos como jóvenes, darle un mejor futuro al país y que nosotros tengamos ese crecimiento progresivo a través de la educación”, expresa la beneficiaria, quien recuerda con exactitud el día que le notificaron su admisión al DigiCampus.

“Fue inolvidable y mucha la emoción con la inscripción, también con el porcentaje de la beca, no lo creía porque era el 100% de la matrícula y la Gobernación me dio ese regalo”, anota la joven.

La oportunidad llegó a su vida cuando su madre buscaba incansablemente opciones que le permitieran avanzar en la formación y el futuro de su hija. “Agradezco a la Gobernación porque es una oportunidad que le va a cambiar la calidad de vida y le va a abrir muchas puertas a mi hija”, asegura Carolina Gómez, madre de María José.