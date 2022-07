“Esta es una calle totalmente deteriorada que no ha sido intervenida según refieren los vecinos del sector en los últimos 45 años. Como residente lo he hecho saber en varias ocasiones pero el mejoramiento no se da” dice el quejoso en el mensaje enviado a la sala de redacción de EL TABLOIDE.

Agrega que en las últimas semanas el hundimiento ha ido aumentando por lo que se observa una enorme grieta que pone en riesgo a transeúntes y vehículos.

El llamado es una vez más para la secretaría de Infraestructura del municipio para que tome parte en el asunto y se evite un accidente en este populoso sector del occidente tulueño.