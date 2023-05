Según las cifras de esa cartera ministerial, a la fecha hay alrededor de 4.074.194 licencias que no han sido renovadas y tan solo 554.415 han llevado a cabo ese trámite.

En ese universo de documentos que deben renovarse el 76% corresponde a motociclistas, 24% vehículos particulares y cerca del 1% a servicio público.

Indica la orden del Ministerio del Transporte que el fijado a los conductores para hacer el trámite es hasta el próximo 20 de junio, después de esa fecha la Policía de Tránsito tiene la orden de imponer un comparendo al conductor por un valor que ronda los 309.344 pesos, además de la inmovilización del vehículo.

“Hacemos este llamado porque no ha habido respuesta por parte de la ciudadanía y la invitación es a que los colombianos renueven la licencia”, aseguró el viceministro de transporte, Eduardo Enríquez.

Los pasos a seguir

Estar inscrito en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), estar a paz y salvo por multas e infracciones a las normas de tránsito, lo cual puede validar en la página web del SIMIT, acercarse a un Centro de Reconocimiento de Conductores (CRC), para pagar los derechos del trámite y realizarse el examen físico, mental y de coordinación motriz, que debe ser aprobado. Igualmente acercarse al organismo de tránsito del municipio correspondiente para renovar la licencia de conducción, pagando los valores estipulados para el trámite.

Lentitud en el proceso

Según el vice ministro Enríquez, el cuello de botella que existe en este momento y que es la razón de que tantas licencias no hayan sido renovadas es que uno de los requisitos es, no tener comparendos y cientos de los conductores no tienen cómo pagar esa multa, por tanto no tienen forma de renovar la licencia.

Ante esta situación, el ministerio pidió a la ciudadanía que se acerque a los puntos para llegar a acuerdos de pago y agilizar el trámite.

Para evitar posibles sanciones, se recomienda a los ciudadanos verificar la fecha de vencimiento de este documento y pueden hacerlo consultando la parte trasera de la licencia o ingresando a la página web del Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT) en www.runt.com.co/ y hacer la correspondiente verificación.

Cabe destacar que el valor del trámite varía en cada organismo de tránsito, de acuerdo con lo estipulado en la Ley 1005 de 2006, quienes fijan el sistema y método para determinar las tarifas por los derechos de tránsito que realizan ante el Runt.

Para tener en cuenta

La fecha de vencimiento es la fecha límite. Se puede hacer antes y es lo más recomendado. Lo importante es hacerlo antes de la fecha de vencimiento porque hacerlo posteriormente significará que no podrá conducir el vehículo hasta no tener la renovación.