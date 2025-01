"Porque tuve hambre, y me disteis de comer; tuve sed, y me disteis de beber; fui forastero, y me recogisteis; estuve desnudo, y me cubristeis; enfermo, y me visitasteis; en la cárcel, y vinisteis a mí" sigue siendo la inspiración para que el abogado Diego Candamil y un grupo de voluntarios que aportan recursos y trabajo, sigan sirviendo a las personas que están o viven en condición de calle.