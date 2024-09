El objetivo fue concientizar a la comunidad tulueña sobre el uso eficiente y el no desperdicio del líquido; además se impulsó la campaña “Fresco que yo no mezclo ”, recordando a los ciudadanos la importancia de no arrojar grasas y aceites utilizados por los alcantarillados, ya que estos pueden causar taponamientos, aguas en estado de putrefacción y otros problemas.

También, con el respaldo de Veolia, se habló con los habitantes de la Villa de Céspedes para recordarles los horarios de los vehículos recolectores de residuos en sus sectores y la importancia de dejar los desechos frente a sus casas para que sean recogidos en los horarios estipulados.