¿Qué es lo mejor del barrio?

Sin duda alguna la gente. Es muy solidaria cuando se los convoca, hay una buena convivencia entre vecinos y por estos días hay un clima de tranquilidad muy chévere.

¿Qué no le gusta?

Muy pocas no me gustan, pero podría ser la falta de sentido de pertenencia para no cuidar algunos bienes, como los juegos infantiles que con esfuerzo instalamos para los niños.

¿Un sueño o proyecto?

Que nos remodelen el polideportivo y nos construyan el salón múltiple que lo requerimos para nuestra labor comunitaria.

¿La seguridad?

Ha mejorado mucho, aunque falta un poco más de patrullaje por parte de la policía y mayores posibilidades para los jóvenes del sector.