Este esperado encuentro tendrá como escenario principal Los Toldos del Parque donde, hasta el próximo lunes 24 de marzo , se llevarán a cabo una serie de actividades recreativas, culturales y artísticas.



La jornada de apertura del festival incluye una de las actividades más esperadas: la Cabalgata de Amazonas, donde asistirán las mujeres más hermosas del Valle del Cauca.



Este 1er Festival Gastronómico y Exposición de Orquídeas no solo busca fortalecer la identidad cultural y fortalecer la identidad cultural y turística de Trujillo, sino también ofrecer una nueva imagen de este municipio.

Hoy sábado los principales actos serán, a las 7:00 a.m., Mercado campesino. 9:00 a.m. Apertura de la Muestra Gastronómica en el parque principal. 4:00 p.m. Presentación Cultural con el Grupo Café y Sabor en el parque principal. 5:00 p.m. Cabalgata de Amazonas. 8:00 p.m. Remate de Cabalgata con artistas invitados. Bar El Cafetal. Domingo 23, 9:30 a.m., Competencia de preparación de café en talego de tela para niños. Parque principal. 11:00 a.m. Desfile y Exhibición de Jeeps. 4:00 p.m. Danza de las Orquídeas. Grupo de Turrones y Caramelos. Parque principal. 9:00 p.m. Presentación Musical. Grupo Los Hermanos Quiceno. Lunes 24, a las 9:30 a.m., moto velocidad en arena. Pista La Siberia.4:00 p.m. Show STNT. Parque principal.



¡Una cita imperdible para quienes deseen vivir una experiencia única en el corazón del Valle!