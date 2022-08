Así lo indicó, Ney Hernando Muñoz, gerente del Unidad de Rentas del Valle, tras explicar que estos acuerdos de pago son un alivio para todos los deudores de impuestos que se encuentran en cobro coactivo, que están embargados, o que han sido declarados omisos y también para aquellos que se encuentran en las centrales de riesgo.

Los descuentos

“Quienes deban entre 1 peso y un salario mínimo tendrán plazo de hasta 12 meses; los que adeuden entre un salario mínimo y un peso y hasta 1.000 salarios mínimos podrán contar con hasta 60 meses de plazo, y los que estén en mora de más de 1.000 salarios mínimos podrán ampliar el plazo de la deuda hasta los 80 meses.

DATO: Los deudores que firmen los acuerdos no podrán atrasarse en los pagos o perderán los beneficios

Las condiciones

“Es importante que para lograr ese beneficio, los contribuyentes no incumplan el pago de dos o más cuotas, una vez esté autorizado el a-cuerdo, el cual deberá solicitarse vía electrónica”, añadió.

En caso de incumplimiento del pago de las cuotas pactadas, el acuerdo no quedará vigente y no habrá necesidad de emitir ningún acto administrativo.

“Lo que cancele el contribuyente o que haya alcanzado a cancelar se abonará a la deuda”, puntualizó el funcionario, quien manifestó que quienes ya tengan acuerdos de pago también pueden acogerse a este nuevo beneficio solicitando la revocatoria de la resolución, la reli-quidación de la deuda y la actualización de las sanciones.