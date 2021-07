“Es pedirle el cuidado y protección de cada uno de ellos, no quitarse el tapabocas, no participar en eventos masivos, tener mucho cuidado, porque donde nos coja una nueva elevación estando tan arriba, el sistema de salud no va a ser capaz de responder a un número incrementado de casos”, sostuvo la funcionaria.

Pese a que la ocupación de camas UCI en los últimos días ha disminuido, “no hay capacidad de expansión, ni de soportar un pico más alto, nuestro recurso humano está cansado, tenemos dificultad en los flujos financieros, tenemos situaciones difíciles de pago a tiempo de los trabajadores, pero la situación está para que nos cuidemos todos, para que se vacunen por favor y evitemos cualquier tipo de riesgo mayor a la transmisión del COVID”, agregó.

Actualmente en el Valle del Cauca hay 781 pacientes en los servicios de UCI por COVID-19 y 316 por otras patologías.