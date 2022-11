Quienes de verdad están defendiendo al río Cauca son los vallecaucanos”, dijo el director de la CVC, Marco Antonio Suárez Gutiérrez. A la postura se sumaron también varios directores de corporaciones ambientales, quienes hicieron una férrea defensa de la gestión de estas entidades durante el foro ‘Aliados por el ambiente’ organizado por el diario El Tiempo.

“Todavía estamos esperando, y aquí me tomo la palabra de mis compañeros de todas las corporaciones, a qué le vamos a apostar ¿cuál es la línea? nosotros las CAR vamos ‘a millón’, ya tenemos todo organizado, tenemos planes, estamos dando resultados, pero seguimos esperando a qué le va a apuntar el Gobierno en materia ambiental”, añadió Suárez Gutiérrez.

Este ejercicio sirvió para hablar de temas como la imagen de supuesta corrupción de las CAR y los llamados a reformarlas.

DATO: Los líderes de las corporaciones ambientales no comparten la propuesta de transformación de las entidades.

“Mire los directores que hay ahora. ¿Quién está investigado, capturado o condenado?, ¿dónde están? Lo de la corrupción es el caballito de batalla de quienes piden la reforma y con ese argumento lo que buscan son los recursos de las corporaciones que entre comillas tienen más”, precisó.

“Están desesperados por la CAR de Cundinamarca, (que tiene a Bogotá y un presupuesto enorme), por la CVC, Corantioquia, Cortolima… el resto no les interesa”.

Añadió que los intentos de reforma no han dado fruto porque “cuando vamos al Congreso les mostramos las cifras, lo que hacemos, les preguntamos si van a cambiar a quienes si están en el territorio, quienes conocen las comunidades y madrugan y se trasnochan como mis funcionarios, les preguntamos si van a acabar con los que de verdad están con la comunidad”.

“Hablo por el Valle: por nada del mundo vamos a dejarnos quitar los recursos y la autonomía para que un burócrata en Bogotá defina qué pasa en el Valle y decida, desde un escritorio, sin conocer la realidad del territorio”, concluyó con vehemencia.

Por su parte Olga Lucía Alfonso, directora general de la Corporación Autónoma Regional del Tolima – Cortolima, criticó la inversión en el ambiente aprobada para el 2023.

“Mientras el sector ambiental tenga menos del 1% del presupuesto a nivel nacional, mientras no sea la prioridad, no solamente de la nación sino de los entes territoriales, no se verá la transformación, no será posible resolver los problemas, ni ordenar el territorio en torno a la preservación”, enfatizó.