El jueves 23 de septiembre será el desfile inaugural se llevará a cabo por las principales calles de la ciudad; los talleres y conversatorios serán el viernes y sábado en la mañana y a las 7 de la noche las presentaciones de los participantes se efectuarán en la tarima del parque central

Al evento andaluz ya han confirmado la Academia Panamá & Ko Nuestro de Panamá, Grupo de Proyección de Danzas Folckóricas El Guayabal de Honduras, Ballet Folklórico Municipal de República Dominicana, Ballet Folcklórico “Taiyari” de México, Ballet Folcklórico Quetzalcóatl de México, Centro de Proyección Willka Harawi de Ecuador, Asociación de Baile de Cuadros de Costa Rica, Agrupación Dancística Renacer Folcklórico de Risaralda, Grupo de Danza Guanza de Boyacá, Make UP Fundation Of The Art And Culture de San Andrés, Fundación Cultural Son Llaneros de Casanare y la Fundación Cultural Raíces Folklóricas de Andalucía.

Definitivamente una actividad cultural para no perderse.