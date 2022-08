El humo se originó en las bodegas Las Palmas, en inmediaciones a los barrios La Ventura y Paloblanco, donde se presentó un incendio. Al parecer, el agua usada para controlar la conflagración provocó la reacción de un producto químico que estaba almacenado en el lugar.

Las autoridades han dicho que este humo no es tóxico para la población. No obstante, puede provocar irritaciones en piel y ojos, y problemas respiratorios por la inhalación de gases.

La Alcaldía de Buga aseguró, siguiendo la información aportada por la empresa que maneja las bodegas, que el producto que está generando el humo se llama Nitrosoil Nitromaster 15-9-20-1.

“Lo que dicen los especialistas es que no genera mayor riesgo para la salud, pero al ser irritante este humo es fastidioso e incómodo; por eso lo ideal es mantenerse al margen”, dijo el comandante de Harold Humberto Alzate, comandante de los Bomberos de Buga.

En las bodegas que están expulsando el humo hay aproximadamente 2.000 toneladas del producto. Ante esta masiva cantidad existente del químico, Alzate aseguró que trabajan en retirar todo el químico que no haya hecho combustión y luego hacer un proceso de extinción.

“Este proceso de extinción consiste en inundar el producto y de esta forma aislarlo en su totalidad. Al hacer contacto con agua en pequeñas cantidades se produce la combustión que genera a su vez el humo, pero si aplicamos volúmenes de agua en grandes cantidades logramos hacer la extinción. Eso es lo que nos han recomendado los técnicos que hemos consultados en diferentes partes del país”, aseguró.

Hasta que no retiren una cantidad considerable del producto no podrán llevar a cabo la inundación, pues no cuentan con la cantidad suficiente de agua para inundar toda la bodega. De momento le han recomendado a los habitantes de Buga mantenerse alejados del humo, permanecer en sus viviendas y cerrar las ventanas, y usar tapabocas si debe salir al espacio público.

“La población menor de 5 años y mayor de 60 años, al igual que las personas con enfermedades respiratorias crónicas tales como asma, epoc, insuficiencia respiratoria, deben permanecer dentro de las viviendas y cubrir boca y nariz con compresas (trapos) húmedos, de ser posible trasladarse a zonas de la ciudad donde no sea evidente el humo”, aconsejó la Alcaldía.

La alerta naranja decretada ordena trasladar a los servicios de urgencias a las personas que presenten síntomas respiratorios agudos, alergias, dificultad respiratoria o ardor ocular severo.

Según la Secretaría de Salud de Buga, no ha sido notificado ningún caso grave relacionado con el humo que cubre el municipio.