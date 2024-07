Con esta declaratoria el departamento pasa de 677.015 a 678.293 hectáreas, más del 32% de la superficie del departamento, bajo alguna categoría de protección.

En qué consiste

Un Distrito Regional de Manejo Integrado, es una categoría de conservación a largo plazo, que permite el uso sostenible, la preservación, la restauración, el conocimiento y el disfrute.

“Un área protegida es una bendición para los propietarios, no genera ningún tipo de limitación para la venta del inmueble, antes por el contrario, les permite tener un ecosistema protegido y generar proyectos sostenibles en dicho territorio: turismo de naturaleza, rutas de turismo en la misma zona, es decir, no les va a limitar en ningún momento el dominio y por el contrario, lo que va a hacer es un beneficio no solo para el dueño sino para el Valle del Cauca”, explicó tras la aprobación Marco Antonio Suárez Gutiérrez, director general de la CVC.

La de Yotoco es un área estratégica que alberga variedad de orquídeas, el cedro rosado y especies de fauna como el mono aullador, (Alouatta seniculus), la tángara multicolor (Chlorochrysa nitidissima), chilacoa colinegra (Aramides cajaneus) y el perico frentirojo (Psittacara wagleri), así como por el tigrillo (Leopardus tigrinus), el mono nocturno, entre otros.