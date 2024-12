“Estamos cumpliéndole a 167 cafeteros con los cuales estamos apoyando para que renueven sus plántulas, pero además les damos insumos para que de esa manera puedan mejorar su productividad, porque cuando se renueva, pues mejora la calidad del producto. Queremos aprovechar el momento, porque está el precio muy alto y eso les da la posibilidad de tener mejores ingresos y mejor bienestar para sus familias”, indicó Toro al resaltar que en ‘Valle Café’, “nosotros damos $2.000 millones, el Comité de Cafeteros $300 millones, y eso beneficia a 1.570 campesinos cafeteros de todo el departamento”.

“Salí favorecido después de que hice un zoqueo de más de 2.000 árboles de café viejos que no me producían nada, llegó este programa y pues me siento contento porque me van a dar abono para fertilizar esa zoca y eso lo agradezco mucho porque estoy trabajando desde los nueve años y es primera vez que me dan una ayuda, le agradezco mucho a la señora gobernadora por lo que está haciendo por nosotros los campesinos”, dijo Ancizar de Jesús Robledo, beneficiario del programa.

“Recibí urea y fosfato diamónico (DAP), esto es nitrógeno y fósforo para aplicarle al café, principalmente en las áreas donde hemos hecho renovación por zoca, entonces esto nos sirve para aumentar la producción de nuestros cafetales y mejorar nuestra vida en el sector” dijo por su parte, José Ospina, caficultor de Tuluá.