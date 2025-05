“Quiero decirles que fiebre amarilla no hay en el Valle del Cauca, no existe, no hay ni el primer caso confirmado en el departamento», así lo confirmó la gobernadora Dilian Francisca Toro, quien durante su visita a Tuluá dio un parte de tranquilidad a la ciudadanía frente a la situación que se presenta en algunas regiones del país con esta enfermedad, al tiempo que pidió a los vallecaucanos adoptar medidas de autoprotección.



“Estamos evaluando todo el departamento y haciendo un trabajo de contención. Tenemos que cuidar nuestra frontera, eso es lo que está haciendo nuestra Secretaría de Salud hoy: está vacunando a las personas en las zonas limítrofes con los departamentos que tienen fiebre amarilla”, agregó.



Resaltó que en esta medida se priorizará a la gente que vive en el sector rural, en las fronteras con los departamentos que tienen fiebre amarilla.

En caso de viajar a destinos como San Andrés o la región Caribe, es fundamental aplicarse la vacuna contra la fiebre amarilla con al menos 10 días de antelación. “Es necesario estar alerta ante síntomas como coloración amarillenta en piel y ojos, orina oscura, dolor abdominal, escalofríos, fiebre y pérdida del apetito», puntualizó.