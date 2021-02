La iniciativa que es liderada por el profesor Alberto Ríos Manosalva fue llevada a la sesión plenaria del concejo, donde la negativa fue total.

“Siento dolor de patria, pues algunas personas tienen la finalidad de propiciar divisiones y discordias dentro de una comunidad pequeña y de hermandad histórica sin el menor interés para construir un mejor municipio”, dijo la concejala Francia Colonia, quien es residente en el corregimiento.

De acuerdo con los promotores de la iniciativa, la idea es segregar el territorio para sumarse al municipio de Riofrío.

“Huasanó es un pueblo con historia y durante más de 90 años hemos estado al margen de las acciones de gobierno y mantenemos en el olvido”, indicó el profesor Ríos al ser consultado sobre el particular.

Por su parte, el alcalde Diego Guerrero manifestó que el suyo es un gobierno participativo, incluyente, operativo y ejecutor de acciones contundentes en terreno.

“En medio de las limitaciones que ha traído la pandemia he expuesto voluntad política para mostrar resultados integrales en inversión social en obras públicas y en Gobemabilidad desde los territorios”, precisó.

“Mi llamado es a la reflexión a cada uno de los líderes de los corregimientos para unir, hacer convergencia en las comunidades para trabajar de la mano y no para dividir o crear conflictos que son contraproducentes para los territorios”, indicó.

Así mismo, expresó que liderará y ejercerá la defensa jurídica, política y social del territorio que hoy representa como gobernante, y en el que nacieron y crecieron los fundadores de Trujillo y que está compuesto geográficamente por una zona montañosa y otra plana que va hasta las inmediaciones con el Río Cauca.

Posición de Riofrío

El pasado jueves y tras escuchar a las partes, una comisión de seis concejales de Riofrío recorrieron el corregimiento de Huasanó para preguntarle a la gente si están o no de acuerdo con irse del dominio político de Trujillo.

“El trabajo de campo que realizamos y que hará parte del informe que presentaremos a la plenaria nos arrojó que 70 habitantes están de acuerdo con la segregación, 23 no lo desean y 7 no sabe o no responde, estadística que se debe tener en cuenta”, dijo el concejal José Arbey Sánchez Giraldo en diálogo con EL TABLOIDE.

Lo que sigue

De no prosperar el proceso vía concejos de Riofrío y Trujillo, que deben estar de acuerdo, los promotores de la separación deben acudir a la gobernación del Valle y a la Asamblea Departamental para lograr su objetivo y, de no hallar eco, les queda una consulta mediante la recolección de firmas, pero que ya no solo se daría en el corregimiento sino en toda la municipalidad, proceso que resultaría engorroso.