“Tendremos una actividad de reflexión sobre la necesidad de tener cuidado suficiente para no embarazarse, lo que no implica no vivir la sexualidad de forma satisfactoria.

Es muy importante para nosotros atrasar los embarazos, especialmente en las menores de 14 años, hasta después de terminado los estudios, ojalá superiores, para que las niñas tengan una mejor oportunidad de vida”, indicó María Cristina Lesmes, secretaria de Salud del Valle tras añadir que es un trabajo que se adelanta en la región sin descanso para disminuir la tasa de fecundidad en esta población.

Acciones en marcha

Resaltó que, en lo corrido del año, la Gobernación del Valle del Cauca mantiene distintas estrategias que permiten concientizar a niños y jóvenes sobre una vida sexual responsable.

“Hacemos una búsqueda de los chicos y las chicas en casa para garantizar que están en la educación y trabajamos con los niños de 9°, 10° y 11°, volviéndolos pares en educación, donde una temática muy importante es la salud sexual y reproductiva, los métodos de planificación, el liderazgo, el idear su vida, soñar con una vida productiva y académica que los aparte de los embarazos tempranos”, concluyó la médica Lesmes.