Rodolfo Borja Nieto, presidente del sindicato Sindes, dijo en declaraciones concedidas a EL TABLOIDE, que si bien es cierto, la gerencia del centro hospitalario, en cabeza de Felipe José Tinoco, se ha esmerado en el pago del salario a los trabajadores y está al día con las obligaciones, los proveedores no han corrido con la misma suerte y hoy se tiene una deuda que está cercana a los 80 mil millones de pesos.

“Nos preocupa que si el hospital mantiene esta tendencia a la iliquidez, termine sin proveedores y eso nos dejaría como un puesto de salud grande”, dijo Borja Nieto.

Añadió que esperan del nuevo gobierno que se defina la línea de acción frente al tema de las EPS que son las responsables de la debacle que hoy vive el sector de salud en el país.

“Sabemos que no es culpa de este gobierno que apenas va para los 60 días de gestión, pero nos preocupa que ya se hizo el primer giro y no hubo cambio alguno y, por el contrario, se dio un recorte en esa transferencia”, dijo el líder sindical, tras añadir que no esperan que les regalen plata, sino que se meta en cintura a las empresas que se están quedando con los recursos.

La situación del Valle

El pasado miércoles, al término del debate de control político con la Secretaría de Salud, los diputados citantes Daniel Fernando Hoyos Beltrán y Rafael Rodríguez Rengifo, en representación de la Asamblea Departamental, calificaron de alarmante la situación de las E.S.E. del Valle del Cauca, derivada de la alta cifra que les adeudan las EPS.

De acuerdo con las cifras reveladas por la entidad seccional, el consolidado de la deuda ya asciende a cerca de 712 mil millones de pesos, “lo que genera toda una situación de alerta financiera, de ahí el llamado al Gobierno Nacional para que intervenga”, manifestó Hoyos Beltrán del Partido Colombia Renaciente.

Las cifras

Por conceptos, la deuda obedece a: Régimen Contributivo $ 123.314 millones, Régimen Subsidiado $ 423.654 millones, Venta de Servicios de Salud $ 141.336 millones y Otros $ 23.107 millones. Con corte a Marzo de 2022, la Red Pública de Hospitales del Departamento, tiene pasivos por valor de 562 mil millones de pesos.