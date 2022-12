El resultado de las Pruebas Saber de los estudiantes de los 34 municipios no certificados del Valle aún no han sido publicados de manera oficial, por lo que desde el Gobierno departamental se hizo un llamado para que los ciudadanos eviten caer o replicar información falsa que desconoce el proceso formativo de niños, niñas y jóvenes de la región al ser clasificados en una tabla que no contiene los datos completos del año actual.