SEVILLA. El Comité Interinstitucional para la Erradicación del Trabajo Infantil y la Protección del Joven Trabajador, que lidera la Secretaría de Gobierno Municipal y el apoyo de los Gestores de Convivencia del Departamento, continúa con la campaña "El trabajo no es tarea de niños, si trabajan no estudian, sino estudian, Sevilla no crece". Las actividades se cumplen en la parte urbana y en la zona rural de la Capital Cafetera de Colombia, entre ellas en la Vereda Corozal.