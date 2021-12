La alarma la encendió el mandatario al recibir los documentos en los que la Agencia Nacional de Minería le notificó la existencia de solicitudes presentadas por varias empresas para establecer en el territorio procesos de explotación en un área superior a las dos mil hectáreas, lo que afectaría casi a la totalidad del territorio.



De acuerdo con lo expuesto en el auto 213 del 21 de noviembre, a la fecha se encuentran doce propuestas de contrato de concesión minera, ubicadas en el municipio de Calima, departamento de Valle del Cauca, las cuales su totalidad fueron impulsadas, evaluadas y requeridas a fin de determinar su viabilidad técnica, económica y jurídica para continuar con el trámite de otorgamiento de contrato de concesión minera.

Señala el documento que las propuestas relacionadas cumplen con los requisitos legales contemplados en el Código de Minas – Ley 685 de 2001, la Ley 1753 de 2015, los mínimos de idoneidad ambiental y laboral, así como el acta de coordinación y concurrencia suscrita con la entidad territorial, señalados en la Sentencia C-389 de 2016, por lo que es viable practicar la “Audiencia y participación de terceros”.

Es un problema de todos

Para el alcalde de los darienitas el solo anuncio de convocatorias para audiencias públicas produce temor entre la ciudadanía, pues sin duda es una amenaza para cualquier territorio.

“Yo quiero decirle a los valle-caucanos que este no es un tema exclusivo de Calima El Darién, pues si se llegan a adjudicar los contratos se van afectar territorios como Riofrío, por cuanto el afluente que los surte de agua se va a contaminar y afectará no solo el consumo, sino también el turismo, pues el río Frío nace en las montañas nuestras”, dijo el burgomaestre.

Agregó que de no frenarse ese proceso se pone en riesgo la región del Bajo Calima, la zona natural del Río Bravo y los más grave el embalse Lago Calima, pues al explotar oro, plata, platino y materiales mucho más pesados como Paladio, Rutenio, Rodio, Osmio y sus concentrados se cargará de agentes contaminantes al sitio turístico del Valle del Cauca y el occidente del país.

Respaldo ciudadano

La postura pública del alcalde Mejía recibió el espaldarazo de la ciudadanía y por esa razón, ayer viernes, salieron a las calles y de manera posterior se concentraron en el estadio de fútbol para en una sola voz decirle a la Agencia Nacional Minera que no están de acuerdo con la adjudicación de los contratos de explotación minera en su territorio.