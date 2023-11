El pasado domingo 29 de octubre los tulueños asistieron a una de las jornadas electorales más complejas de la historia por todos los acontecimientos que se presentaron en el marco de la contienda.

Al final, los habitantes de esta tierra se inclinaron por el candidato del Partido Conservador, Gustavo Adolfo Vélez Román, quien logró más de 41 mil votos superando por amplio margen a sus contendores.

Hasta el preconteo la Registraduría reportó que habían votado 91.746 personas, de los cuales 88.021 fueron válidos, 3.725 en blanco, 2.465 no marcados y 1.936 nulos. El nuevo alcalde es ingeniero Civil de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá; especialista en Finanzas, de la Pontificia Universidad Javeriana de Cali y fue alcalde en el periodo 2016-2019.

En un 70% se renovó el Concejo de Tuluá

Este viernes 3 de noviembre terminaron los escrutinios de las elecciones regionales del pasado domingo 29 de octubre en Tuluá.

El nerviosismo y la ansiedad, no desaparecieron, hasta que no se leyeron los últimos resultados la comisión 11 y sobre todo los de la mesa del corregimiento de Nariño, en donde varios de aspirantes al Concejo de Tuluá tenían intereses. Además se presentaron varias reclamaciones, que finalmente no prosperaron.

La Comisión Electoral leyó los resultados oficiales al Concejo de Tuluá, estos fueron los partidos y los concejales quienes lograron curules:

Partido Político Creemos, Henry Cardona García.

Partido Demócrata Colombiano, Yeline Andrea Arbeláez Jaramillo.

Partido Verde, Jorge Mario Mejía Salazar.

Movimiento AICO, Julio Cesar Moran Galindo.

Movimiento MAIS, Jovita Elizabeth Tegue Aponte.

Partido MIRA, Luz Stella Sevillano Barreiro.

Partido Conservador, Carlos Arturo Londoño y Eliecid Avila Avila.

Partido Cambio Radical, Mariana Agudelo Gaviria y Carlos Andrés Parra Vallecilla.

Partido de La U, Consuelo Cifuentes Sánchez, Victoria Céspedes Bastidas, Javier Jaramillo Giraldo, Edier Valencia Jiménez, Aldemar Ruiz Córdoba, Diego Alejandro Vélez Ríos y Ever Antonio Villegas. Este último, quien acepto la curul por ocupar la segunda posición a la alcaldía.