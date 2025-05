Cuando los usuarios revisen las facturas de gas o energía observarán el desproporcionado aumento del costo de estos servicios básicos en los últimos dos años, especialmente del gas domiciliario e industrial, combustible del que pasamos de ser productores a importadores netos, por la única razón que esgrimió como política pública el presidente Petro: Suspender la exploración de nuevos pozos gasíferos.

Y como el gas no se puede transportar por las redes eléctricas como afirma el mandatario, menos por una red que no existe, la de Panamá, entonces la cruda realidad le indicó a los del gobierno que no había más alternativa que importar a muy altos costos este combustible que alimenta las estufas de la mayoría de los hogares colombianos.



El gas importado llegará a Buenaventura en poderosos buques llamados metaneros y en estado líquido por estar a 160 grados centígrados bajo cero; del puerto será transportado diariamente en viajes de 150 camiones (especialmente adaptados) a una planta regasificadora en Buga, donde el gas líquido se llevará a su estado natural en una planta que no se ha especificado por parte de Ecopetrol y de la alcaldía de Buga dónde estará ubicada, se deduce, por comentarios del señor Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, que se construirá en la parte occidental del casco urbano del municipio, al otro lado de la variante, entre el SENA y Paloblanco, se sabe que ya se compró el lote.

Dice Ecopetrol que se autorizó y adjudicó la construcción de la Regasificadora de Buga y en un año la empresa PIO-SAS (Puertos, Inversiones y Obras S.A.S) del ingeniero Oscar Isaza Benjumea, deberá tenerla en total funcionamiento.



Tendremos pues, en Buga, presencia de Ecopetrol porque ellos son los dueños del negocio y operarán la planta regasificadora, importante para el municipio, no cabe la menor duda, pero como anfitriones deberían, al menos, informarnos a los ciudadanos los alcances de este proyecto, el impacto ambiental que representa, cómo debemos prepararnos para gestionar el riesgo y sobre todo, que convoquen cuanto antes a una veeduría ciudadana para que -de acuerdo a la Ley- se pueda hacer control ciudadano, es lo mínimo que esperamos en Buga del municipio, Ecopetrol y la empresa PIO-SAS.