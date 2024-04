No hay nada más deprimente para gentes como yo que el comprobarse profeta.

Siento tal desilusión cuando he entendido de antemano y pregonado lo que pasa y, por consiguiente, lo que puede pasar y finalmente sucede, que varias veces he estado a punto de sacar la mano y embutirme para siempre entre mis matas y mis animales y no volver a saber de lo que miro, leo, estudio y analizo.

Pero como existe un tácito compromiso entre el escritor y mis lectores y oyentes, vuelvo y caigo en mi oficio de orate, esperanzado en que algún día me oirán. Eso es lo que estoy sintiendo estos días. Quienes siguen el podcast diario o lo leen u oyen en redes y en los varios periódicos que me reproducen recordarán que me volví cansón advirtiendo a los cafeteros que no cometieran el error de seleccionar como gerente de la Federación al desconocido señor Bahamón, inexperto a todas luces, impedido de dialogar exitosamente con el presidente y sus ministros y marcado políticamente como para volverse repelente.

Los comités de cafeteros departamentales se hicieron los que no oían, pero se dejaron aupar de Silva y Trujillo, y dicen que hasta de un par de expresidentes y tercamente lo escogieron. Ahora están chupando de su cocinado.

El gobierno ha reunido un congreso cafetero paralelo, sin la presencia de la Federación y de sus engranajes tradicionales y se le desbordan las ganas de arrebatarles el manejo del Fondo Nacional Cafetero que la ley les concede a los de la Federación para su accionar desde hace casi 80 años.

Ya sabemos que al gobernante lo que le interesa es la venganza para satisfacer sus odios y es protuberante que el gerente de la Federación habilita el insuceso porque está en el lugar equivocado y todo le queda grande.

Han facilitado torpemente que Petro le arranque otra página a la Colombia de ayer y logre satisfacer su cada vez menos oculto plan de arruinar todo lo que funciona, con el cuentico de que van a construir con el pueblo una nueva institucionalidad.