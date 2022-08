Presidente por mandato constitucional, pero todo un Emperador, por sus formas desacertadas de decir y actuar, aunque vemos por desgracia cómo la politiquería le aplaude, al mejor estilo del Circo Bolivariano montado por el otrora “Emperador” Hugo Chávez Frías.

Solo en 20 días, desde su muy difundida “Asunción al trono”, su aplanadora pretoriana está causando destrucción y miedo con el ruido que hacen. Así entre órdenes y saltos de los modos protocolarios que debería tener un jefe de Estado Democrático y en cambio al mejor estilo de Nerón (Navarrete) por lo criollo, el Nuevo Emperadorcito pretende ordenar el cambio de la tradición militar en cuanto a ascensos atentando contra la unidad jerárquica y la doctrina en la que se basa nuestras FFMM, que es con la cual se han convertido en una de las más organizadas y profesionales del mundo.

Los actos desafortunados de indisciplina y en algunos casos donde se ha incurrido en delitos, son individuales y nunca han sido una política comprobada de Estado y estoy seguro que los culpables deben pagar, después de un debido proceso donde puedan defenderse, demostrar inocencia o de lo contrario ir a la cárcel.

Lo anterior solo está creando malestar, miedo y un ruido innecesario en las bases castrenses que le puede jugar de mala forma teniendo en cuenta que tenemos un Ejército robusto, donde no todos han olvidado los vejámenes causados por quienes hoy están en el poder cuando antes, en nombre de una ideología equivocada, secuestraron, masacraron y destruyeron miles de familias. Así que señor, usted es el Presidente de todos los nacidos en esta Patria, no se deje confundir ni se infle con los aplausos de quienes están a su lado detrás de una tajada burocrática y las millonarias recompensas económicas que puedan obtener por hacerle creer que usted es un “emperador”. Recuerde que estarán listos con el cuchillo o la pócima letal para “matarle” tan pronto ya no les sirva para nada.

Mejor vuelva a la compostura, apéguese a la Constitución, rodeese de sus FFAA y adopte la postura de Presidente, que si a usted le va bien de seguro la historia dirá que 40 millones de colombianos que no creemos en usted estábamos equivocados y que estos primeros 20 días solo fueron producto de una agitada e irresponsable celebración por el triunfo por primera vez de un ex guerrillero como Presidente, no de un emperador.

*Ojalá, eso de creerse emperador no se le “pegue” a nuestros Gobernantes locales.