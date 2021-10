Hace unos días el afamado cantante colombiano de música urbana J Balvin y la rapera Tokischa, lanzaron un video musical titulado “Perra”. Una canción que por donde se viera y escuchara señalaba una gravísima afectación a la dignidad de la mujer, desde hace años se ha venido luchando por la defensa de los derechos de la mujer y está claro que expresiones artísticas como estas, canciones que denigran a la mujer de tal forma, no deberían tener lugar en plataformas como lo es YouTube, a pesar de que ya ha sido retirada de internet por las críticas que recibió. La mujer no es ni una cosa, ni un animal y el término que usó el cantante no solo es despectivo, pues además mancilla a la mujer y le presenta al mundo una imagen equivocada de lo que realmente somos. Y no solo porque lo mencionó el artista, sino porque se ha vuelto muy normal referirse a las mujeres como si no fueran humanas y lo más grave es que no solo son los hombres quienes lo hacen, sino que también existe este tipo de degradación por parte de las mismas mujeres.

Por otro lado, me encontraba el lunes viendo Miss Universo Colombia y entre los artistas invitados tuvimos a Pipe Bueno que cantó su canción “Guaro”. Es cierto que en nuestro país el género popular es realmente característico, sin embargo la canción que eligió (aunque fuera su último éxito), no parecía ser la apropiada para un evento en el que precisamente se resalta la belleza e integridad que nos caracteriza como mujeres colombianas. No dejemos que se normalice el tratamiento a la mujer como algo menos de lo que es: Fuerza, hermosura e inteligencia.