Para quienes aprendimos a sumar y restar en un ábaco, los adelantos sentidos y sufridos durante los últimos 75 años nos insensibilizaron al progreso, nos anularon la capacidad de sorprendernos y nos crecieron las ganas de ser cada vez más cómodos.

Han sido muchos y muy variados esos saltos, pero ninguno hasta ahora tan trascendental como la Inteligencia Artificial a quien ya bautizamos como IA para introducirla en nuestro vademécum y, por supuesto, en nuestro futuro. Su desbordante atrangantamiento de memoria en vez de hacernos sentir inferiores nos hace creer que es una herramienta para descubrir lo que nos hacía falta conocer.

Por eso su aplicación masiva se fue con los ChatsGPT, que resultan reemplazándonos las búsquedas bibliográficas o el repaso de las videotecas.

Me inclino, entonces, como anciano de la tribu, respetuoso ante ella. No sé hasta dónde llegará pero como estoy seguro que no me tocará verlo, prefiero comparar cuánto hay que creerles.

Por ejemplo, en mi computador tengo IA Sider Barra chatGPT+Vi-sion&GPT. Pero por astucia tulueña he ido al BingchatGPT4. A ambas les pregunté: ¿De qué trata la novela Comandante Paraiso de Gustavo Álvarez Gar-deazábal? Los de Sider dijeron que: la novela “Comandante Paraíso” de Gustavo Álvarez Gardeazábal trata sobre la vida de un personaje llamado Porfirio Barba Jacob, un hombre que se convierte en un líder guerrillero en Colombia”.

Casi suelto la carcajada. La de Bing fue contundente “Comandante Paraiso es la historia de un narcotra-ficante ficticio llamado Enrique Londoño, donde se dise-cciona el fenómeno del narcotráfico en Colombia”.

No consulté otras porque supongo que se trata de una batalla futura entre quienes dicen la verdad y quienes la extraen como negocio sin verificarla. Y como la verdad no siempre gana, he perdido mi optimismo del futuro y tengo que añorar el ábaco mientras esto se aclara.