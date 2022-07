El escenario laboral para la juventud ha mejorado en los últimos meses, las encuestas indican maravillas al respecto y no hay más que noticias al respecto, sin embargo, las oportunidades que se ofrecen deben ser cubiertas y es necesario estar a la altura. Si bien es cierto que los requisitos son pocos para ese primer trabajo, no debemos quedarnos con el mínimo para dar, hoy en día existen herramientas al alcance de todos, unas que debemos aprovechar. No podemos quedarnos con la satisfacción de ver que las estadísticas son positivas, pero no estamos dentro de ellas; ahora bien, aquellas herramientas de formación necesitan una inversión enorme y no es únicamente el dinero lo que se requiere, pues incluso muchos elementos son gratuitos y alimentan nuestro potencial; cosechas lo que siembras dice un refrán y el futuro por el que tanto esperamos, aquel por el que queremos luchar necesita un porcentaje de tiempo, perseverancia y sacrificios, podremos notar a mediado plazo que va a ser la mejor inversión de nuestras vidas.

Invirtamos en nuestro futuro, estudiando, trabajando y aprendiendo a diario, pongamos en práctica nuestros valores y emprendamos con nuestro talento, al reconocer nuestras habilidades y debilidades, tendremos a la vista las ventajas suficientes para generar un proyecto de vida que nos impulse a nosotros y a nuestra familia. La motivación de salir adelante es aquello que debe movernos, en medio de todas las situaciones que pueden aquejarnos, en nuestro hogar, escuela o dificultades laborales, podemos hallar oportunidades que debemos afrontar con responsabilidad, optimismo y eficiencia, pues el crecimiento de nuestra vida productiva y el cumplimiento de nuestras metas depende enteramente de nosotros.