Después de toda tormenta viene la calma, chicha dirían algunos, peligrosa leerán otros, lo cierto es que ha pasado aun muy poco y el indicio de lo que se viene en el próximo cuatrienio o en un tiempo largo sin límite aún es una deliciosa incertidumbre. Pero la idea no es adelantarnos a lo que pueda acontecer, para mal o para bien, ni mucho menos hablar de lo que todavía no ha pasado: que se viene una reforma de $75 billones, que las multinacionales y los conglomerados empresariales no resistirán las cargas y decidirán trastear sus inversiones antes de la quiebra, que con las restricciones y talanqueras que le impondrán a la fuerza pública los actores armados delinquirán a sus anchas en todo el país llevándonos al caos, ya que el camino al delito será más fácil y rentable. Que Ecopetrol seguirá teniendo pérdidas millonarias y con ello el presupuesto para todos aquellos subsidios, por los que tanto se ha peleado, de a poco serán solo historia. Que el dólar sube y sube y cada día es más difícil comprarme el iPhone para el chicaneo, en fin, no nos importa eso por ahora. Gustavo, por favor, lo que sí es importante es que le cumplas a mi prima la “activista”, la guevarista, ella (la prima) desde niña es una soñadora de las ideas liberales de sus abuelos y padres biológicos, el (su padre) beneficiario de oportunidades educativas ha preferido la vida del “arte folclórico” en vez de sobresalir en su carrera profesional, ella (su madre) nunca se ha sabido cuál es su habilidad productiva pero ha “vivido sabroso”, así entonces, la prima, resultado de esa mal comunión, ha crecido entre necesidades y falencias que la llevaron hoy, casi una profesional, a detestar el establecimiento y por ello a ser la “revolucionaria” más activa de mi árbol genealógico.

Pero como es difícil devolver el tiempo y hoy, en días donde se llora más la muerte de un pescado que el asesinato a sangre fría de un ser humano viviente en vientre, hoy después de la resaca pos feria, solo le pido al nuevo inquilino de la casa de Nariño, que le cumpla a mi prima la revolucionaria. Ella, espera que el 8 de agosto le llamen a posesionarse en su primer trabajo y con el sueldo asignado que se merece, que por favor le cumplamos en no gobernar con los corruptos de siempre y como ya es un hecho que las bandas delictivas de la burocracia ya fueron aceptadas en su próximo gobierno para tener mayoría, que por lo menos les ponga límites para que no sigan como siempre haciéndole conejo al país y sobre todo a todos aquellos jóvenes, entre ellos mi prima la revolucionaria, que se molieron en las calles chupando humo y hasta dejando sus carnes a cambio del “cambio” que hasta hoy es con los mismos roys, benedettis, toros, gavirias y cifuentes, entre otros chupa sangres de la política. Así pues que por favor Gustavo no le rompa el corazón, que ella quiere vivir sabroso y dejar de ser nadies.