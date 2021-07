Telepacífico está celebrando 33 años de estar al aire. Lástima que el norte del Valle no tenga suficiente espacio en su parrilla de programación.

Los canales regionales de televisión nacieron, entre otras, para satisfacer la necesidad de información de las regiones que difícilmente pueden llegar a los canales nacionales.

De eso ya hace 33 años de muchas transmisiones y programas y si hacemos un balance de su programación, el norte del Valle del Cauca no ha tenido la presencia en su parrilla como debería ser, a tal punto que muchos habitantes de esta región no sentimos como propio este canal. No nos vemos allí, pues el canal no hace la presencia que estos municipios merecen.

En el norte vemos que Telepacífico es solo para eventos y municipios del centro, sur y pacífico del Valle, o incluso de departamentos como Cauca, Nariño y algo de Chocó.

Hay tantas cosas, eventos, personajes, paisajes, biodiversidad, historias y crónicas en el norte del Valle que hace 33 años están esperando ser contadas por el canal del Valle del Cauca, pero parece que en el canal de televisión el Valle solo llega hasta Tuluá y el norte fuera otro departamento.

Claro, las noticias de orden público y otras negativas sí hacen parte de las mesas de redacción de los noticieros del canal del sol.

De todos modos mil felicidades al canal, 33 años es toda una vida de logros y trabajo duro. Felicitaciones, pero recuerden que EL VALLE TIENE NORTE.