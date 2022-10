Mañana 23 termina la Feria Internacional del Libro de Cali 2022, que empezó el pasado 13. Por razones ajenas a mi voluntad, no presencié este magno evento. He asistido a varios certámenes literarios, pero la ausencia de éste, me llena de nostalgia, porque en él, se rindió homenaje a uno de nuestros valores intelectuales y gran exponente de la cultura en general. Me refiero al maestro Omar Arturo Ortiz Forero, nacido en Bogotá, pero tan tulueño como lo fue su admirado señor padre, gran jurista del mismo nombre.

Omar, lleva más de cuatro décadas dedicadas constantemente a la literatura como poeta y escritor, siempre llevando en alto el nombre de Tuluá, por los diferentes campos de la cultura.

Y precisamente el viernes 14, se hizo presentación en este certamen, de la Antología de su obra poética, en su trabajo de 42 años, con la publicación de 11 libros. Esta Antología, se puede leer por Amazon y consta de más de 200 páginas, en la que encontramos su libro viajero, Diario de los seres anónimos, presentado en la capital de Francia, París, en Portugal, teniendo por escenario a Lisboa, además de Nueva York, Méjico y La Habana, Cuba.

Ayer viernes, en el espacio El Valle y sus Letras de la gobernación del Valle, hubo el lanzamiento y presentación de la Revista Luna Nueva, número 48, publicación que está cumpliendo 35 años y recoge a poetas nacionales e internacionales y cuenta con las fotografías de la artista bugueña, Daniela Gómez, estudiante de Literatura en la Universidad del Valle, sede Buga, quien desde muy niña, amó la fotografía y su trabajo lo dedica a las comunidades negras, indígenas, campesinas y pescadores, mostrando su entorno y sus rostros individuales. La portada y contraportada de esta publicación la hacen algunas de sus obras fotográficas.

Para la creación de esta revista cumpleañera se hicieron “Cómplices” Omar Ortiz y la admirada Angela María Chaguala, con las ilustraciones del pintor Rubén Rueda e impresa en la tipografia comercial El Tabloide. Recuerdo que en una de sus primeras publicaciones fueron colaboradores Germán Cardona Cruz, Gustavo Álvarez Gardeazábal y Oscar Londoño Pineda. Esta edición, era un número extraordinario.