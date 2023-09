Parodiando la frase que le da el nombre un espacio televisivo podría titular esta columna: “Lo que callan los docentes”, una profesión que cada día se hace más difícil de ejercer y donde los educadores están expuestos como ningún otro profesional a los cambios acelerados y desproporcionados de la sociedad de hoy.

Por mi quehacer periodístico, he tenido la posibilidad de dialogar con varios de ellos y percibo la frustración que les produce el cambio de modelo educativo que viene imponiéndose a partir de un exceso de libertades concedidas por la Constitución y que los jóvenes, muchos de ellos arropados por sus padres, las usan a su plena conveniencia.

Uno de esos profesores, con varias décadas de cátedra, encima, me contaba por ejemplo cómo hace unos meses atrás fue increpado por un papá que llegó a su salón de clase a reclamarle porque, según él, el docente había irrespetado a su hija que decidió con escasos 15 años de edad no ser ella sino él y es que el profesor en mención se le olvidó que la estudiante, la que conoció como niña en el inicio de la secundaria decidió ser un niño y la confusión le generó una reprimenda de padre y señor mío e incluso una amenaza a denunciarlo por haber vulnerado identidad de género de su hijo.

Tan lamentable como este episodio es el que afrontan las directivas de un plantel público de Tuluá que tuvieron que remitir con psicólogo a una niña que todavía no cumple 12 años y que le rompió el tabique a una compañera de clases. En mi época, una actuación de esa naturaleza me habría costado la expulsión inmediata, pero ahora toca entender el comportamiento violento de la menor para no agravar su tempranera decadencia emocional.

Ninguna de las líneas de esta columna tiene un asomo de exageración y son el resultado de dialogar con varios educadores y trabajadores del sector que con asombro ven como la sociedad del futuro se desmorona y se cae a pedazos, una sociedad donde el respeto ya no es razón de ser, donde los estudiantes hacen y deshacen y ya no pueden ser corregidos so pena de afrontar pleitos legales.