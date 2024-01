Es el título de una icónica y reconocida canción de una legendaria orquesta venezolana (Billos Caracas Boys). Es la ilusión, año nuevo, vida nueva; para algunos entre “pitos y matracas”, para otros, seguramente esos planes llegan solo a la mente con la euforia que ya les produce el efecto de unos buenos aguardientes.

Sin embargo, hay quienes, con los pies sobre la tierra, disfrutan de “salud y prosperidad” porque durante todo el año, en el día a día, van plasmando lo que de antemano empezaron a construir.

No dejan las cosas para el último día del año, o para el primer día, o tampoco esperan a comer las doce uvas para que sus sueños se hagan realidad.

Claro, “…entre música y sonrisas el reloj ya nos avisa que ha llegado un año más…”.

Así es, y unos lloran, levantan su copa y brindan por los ausentes, hacen promesas. Afuera, cuando “faltan cinco pa las doce”, el bullicio crece cada vez más, las lágrimas empiezan a correr por las mejillas y un hormigueo intenso recorre los estómagos, aunque la sensación casi que se repite cada 31 de diciembre, no la podemos evitar. Hace parte de esa deliciosa expectativa.

En esos instantes, disfrute. Con los pies sobre la tierra, ojalá. No raye en los excesos, porque lo más probable es que la embarre y necesite los siguientes 365 días para ‘medio’ recomponer la imagen y dar excusas.

Celebre, pero en familia, elevando una plegaria al Dios de los cielos, al Eterno, a nuestro Padre Creador, en agradecimiento por lo que nos ha dado y todo lo que vendrá, que sabemos que es para bien.

Pero recuerde, que por más vueltas a la manzana que dé con gigantescas y pesadas maletas, los viajes no llegarán si usted no pone de su parte, si no se esfuerza en trabajar en procura de ellos.

Tampoco valdrán las más verdes uvas para que sus deseos se cumplan, si a diario usted no es agradecido con Dios y con quienes le rodean y si peor aún, son las nueve de la mañana y todavía está dormitando.

Así que la vida nueva se construye a diario, con cada paso que damos, se afirma con el tiempo y si vamos de la mano del Señor, con mayor razón la vida siempre nos sonreirá.