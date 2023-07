El abuso psicológico no solo viene de familiares o de la pareja, también puede ser causado por una persona con la que se tenga un vínculo laboral de mando. En Colombia las cifras se desconocen, puesto que las personas no denuncian por temor a perder su empleo ni notifican su situación de salud mental a sus entidades de salud.

Hace poco una amiga vivió varias situaciones en su trabajo que la hicieron renunciar, ya que tuvo síntomas que la pusieron en alerta: “cambió mi patrón de sueño, mi patrón de alimentación, mantenía con temblores, no quería arreglarme, no tenía motivación para ir a trabajar, se me salían las lágrimas en la oficina…

Y lo peor es que cuando debía hablar con él (su jefe inmediato) no era capaz de sostener la mirada, me daba taquicardia fuerte, sudoración en las manos y en algún momento sentí dificultad para respirar”, expresó.

“El burnout laboral, también denominado síndrome del quemado o síndrome de estar quemado en el trabajo, es un estado de agotamiento físico, emocional y mental que está vinculado con el ámbito laboral, el estrés causado por el trabajo y el estilo de vida del empleado”, este es el enemigo silencioso en el mundo laboral.

Por su parte la ley 1010 del 2006, estableció como acoso laboral “toda conducta persistente y demostrable, ejercida sobre un empleado, trabajador por parte de un empleador, un jefe o superior jerárquico inmediato o mediato, un compañero de trabajo o un subalterno, encaminada a infundir miedo, intimidación, terror y angustia, a causar perjuicio laboral, generar desmotivación en el trabajo, o inducir la renuncia del mismo”

Es importante que tenga en cuenta que si tiene un jefe que le desprecia, le desanima, ejerce violencia psicológica injustificada y le genera miedo dentro y/o fuera del trabajo con actitudes tóxicas para que se aburra del laburo y lo abandone por “voluntad propia” es un acosador.

Para diferenciarles, tenga en cuenta que el burnout es estrés crónico laboral donde no hay hostigamiento ni acoso, pero el acoso laboral es donde a la víctima se le vulneran derechos fundamentales. Así que póngale cuidado a su salud mental a tiempo y evite tener síntomas depresivos, psicosis o ideas suicidas.