¿Cómo se describe Berenice Bedoya?

Como una mujer que nació en una vereda de Yarumal (Antioquia), una mujer campesina que fue aseadora de una empresa y a la que le tocó vender empanadas para darse sus estudios, y luchar para sacar sus hijos adelante.

¿Para qué sirve ser congresista en nuestro país?

Creo que en estos momentos puede servir mucho porque es una de las entidades más desprestigiadas de nuestro país. Dicen que hay mucha corrupción, que son los mismos con las mismas los que siempre han heredado esos tronos políticos; hace 216 años estamos gobernados por los mismos.

¿Usted cree que puede servirle al país de otra manera, alejada del poder?

Siempre dije que llegar al Senado no era la solución del problema pero sí una esperanza de construir un mejor país.

¿Tiene esperanza en el gobierno de Petro?

Yo tengo muchas esperanzas, aunque tal vez no podamos cambiar unas cosas de un día para otro, pero sí vamos a llegar a un matiz diferente, ese que los colombianos estamos buscando.

¿Una desilusión que la haya marcado?

El matrimonio, me he casado dos veces. El primero fue un desastre total, me casé con un hombre campesino que no había estudiado, fue muy difícil y, el segundo, fue con un hombre bastante ilustrado, abogado, con muchas especializaciones pero tampoco fue. Siempre he querido la independencia.

¿Y qué no olvida?

No olvido a mis hijos, porque ellos llegaron en dos etapas diferentes. Mi hijo mayor nació del amor y mi hija nació de una obligación con una persona con la me había casado. A los dos los amo por parejo. Me siento satisfecha porque sé que he sido motivo de inspiración de muchas mujeres.

¿Qué piensa de la reducción del salario a los congresistas, propuesta por el Senador YouTuber JP Hernández?

Ha habido mucha controversia por ese tema y muchas veces los medios son crueles con la gente. Yo en ningún momento he dicho que no estoy de acuerdo en que le bajen el sueldo a los congresistas, lo que creo es que ese no es el problema de corrupción de este país, creo que el problema está en los que matan, la guerrilla y las otras bandas criminales. Está en los políticos que se están robando la plata de los estudios y la salud de los niños.

¿En que se gastaría usted 8 millones de pesos mensuales?

Yo sí hago mucho con 8 millones de pesos y me alcanza porque nosotras las mujeres somos muy organizadas para distribuir la plata.

¿Y con un salario mínimo?

Lo mismo, de pronto más reducidos los gastos, lo importante es planear lo que se puede hacer con lo que ganamos.