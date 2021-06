¿Quién es el Boris Cleves?

Es un ser humano que dentro sus virtudes tiene el don de ayudar, es por eso que eligió ser médico y la satisfacción generada por el alivio de las personas es la gratitud.

¿Por qué vive en Tuluá?

Porque soy arraigado a mi comunidad tulueña, a mi familia, a toda mi población a pesar de ser caqueteño. Aunque me trajeron de 13 años me siento tulueño.

¿Por qué eligió la medicina como profesión?

Porque desde muy pequeño me inculcaron la importancia de ayudar a las personas y cuando veía a alguien enfermo buscaba la posibilidad de a apoyarlos.

Si pudiera cenar con cualquier personaje histórico ¿a quién elegiría?

A un colombiano que admiro mucho, a Manuel Elkin Patarroyo, el que inventó la vacuna contra la malaria.

¿En qué época le hubiese gustado vivir?

El presente, a pesar de todo.

¿Cómo ha vivido la pandemia?

A todos nos ha afectado, pero en realidad como médico me ha enseñado mucho sobre lo que está sucediendo. Es una realidad que el mismo ser humano ha creado cosas que nos atacan a nosotros mismos como los virus, las bacterias y otras más con las que tendremos que aprender a vivir.

¿Qué haría si ganara la lotería?

Es difícil esa pregunta, porque pienso que el dinero corrompe los corazones pero personalmente serviría a todos los necesitados, haría centros de salud gratuitos para servirles a las personas vulnerables.

Si se tuviera que poner un nombre usted mismo, ¿cuál sería?

Me pondría Soñador, porque me paso la vida soñando. Primero en ser médico, empresario, ser especialista, crear una clínica y sigo soñando de la mano de Dios.

¿Qué lo han pillado haciendo y ha sido vergonzoso?

Marcó mi vida y fue cuando empecé a estudiar medicina. Yo fumaba y el doctor Rabagly Jiménez me dijo: “Si usted quiere ser médico, tiene que dar ejemplo. ¿Qué hace con ese cigarrillo en la boca?”. Sentí tanta vergüenza que dejé de fumar.

¿En qué momento se ha sentido más sexy?

Jajaja cuando todas mis viejitas me dicen … quién pidió mango.

Si pudiera viajar en el tiempo, ¿viajaría al pasado o al futuro?

Yo viajaría al pasado para poder remediar cosas y errores que en algún momento hicieron daño y hacer un mundo mejor.

¿Usted cree que el pasado fue mejor?

En algunas cosas. La inocencia de los niños era muy linda, ahora se maduran porque se han metido en un mundo audiovisual; si nos descuidamos pasarán 24 horas con un celular en la mano. Ya no los vemos jugando canicas y se acabaron las muñecas y los carritos.

Si comer lo que quisiera no tuviese ninguna consecuencia ¿qué comería más a menudo?

La verdad es que soy adicto a los fríjoles y a los mariscos y no hacen mucho daño sino sufrimos de colon irritable.

¿Una fantasía inconfesable?

Uyy… me quiere poner en problemas con mi esposa…. es que a la edad mía ya he cumplido con muchas fantasías y creo además que ya quemé todas esas etapas.

¿Qué haría si una desconocida lo besara en plena calle?

Le diría creo que estás equivocada … jajajajajajaja.

Si pudiera encerrar a alguien de por vida, ¿a quién sería?

Yo no sería capaz de encerrar a nadie porque creo que no hay algo más hermoso que la libertad para elegir lo que uno quiere.

¿Qué es lo más loco que ha hecho por amor?

Estar con la mujer que tengo, la conquisté a distancia. Es una amiga de la infancia, ella estaba en Neiva y yo en Tuluá; nos reencontramos por teléfono, la reconquisté y el día que pude estar con ella, frente a frente, nos besamos y nos vinimos para Tuluá. Ya somos pareja y tenemos una hermosa niña.

¿Qué animal le gustaría ser y por qué?

Me gustan los caballos, aunque son muy bruscos. Me gustan mucho porque son nobles e imponentes.

¿A quién querría ver desnuda?

La veo todas las noches… a mi esposa.

¿Que recuerda de una travesura en su juventud?

No me ponga en aprietos. Me acuerdo una vez que estaba de travieso en un carro estacionado y una patrulla nos pitó y nos paró jajaja.

¿Qué canción odia pero sin embargo se sabe de memoria?

Hay muchas canciones de reggaetón que me las sé, porque las escucho, pero el contenido no me gusta porque son demasiado fuertes para la juventud y no les aporta nada a los muchachos para rescatar los valores que se han perdido.

¿Cómo sería un día perfecto para usted?

Que en la clínica no haya ningún problema.

¿Si le gastaran una broma pesada, cómo se vengaría?

Me gustaría hacerles otra jajajaja

¿Cuál ha sido la caída más graciosa que ha tenido?

Una vez tenía una presentación en Argentina, donde iba a exponer un tema de medicina en un auditorio y pisé el tapete y me resbalé ante todo el auditorio y en vez de aplausos fueron carcajadas.